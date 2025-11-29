Mone del Blocco | Durante una rapina ho sequestrato una ragazza dopo anni le ho chiesto scusa Oggi sono un' altra persona
All'anagrafe Simone, ma per tutti è Mone del Blocco. Un passato da criminale, rapper e ora padre di famiglia e lavoratore a tempo pieno come operatore ecologico e security nei locali della movida milanese. Mone ci racconta di chi era prima e di chi è oggi. Dopo anni da ‘delinquente’ del Corvetto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
#Eurolega: A.S. Monaco Basket sanzionato con multa e blocco del mercato. Il club monegasco non potrà tesserare nuovi giocatori o coach fino al saldo dei debiti pendenti. - facebook.com Vai su Facebook
Ricercato per essere scappato da un posto di blocco, in casa refurtiva per 250mila euro - A distanza di quattro mesi i carabinieri lo hanno scovato, trovandolo però in possesso di una sorpresa: monili in ... romatoday.it scrive