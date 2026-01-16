Cassano contro DAZN | Quattro falliti hanno chiesto cose allucinanti a Fabregas E guadagnano pure
Antonio Cassano critica duramente DAZN riguardo alle domande rivolte a Cesc Fabregas dopo la partita Como-Milan. L'ex calciatore si è espresso con tono deciso, commentando le richieste considerate inappropriate e sottolineando come alcuni professionisti guadagnino comunque molto, nonostante le contestazioni. La vicenda ha attirato l'attenzione sul rapporto tra media e sport, sollevando questioni sulla professionalità e le modalità di interazione tra giornalisti e atleti.
Antonio Cassano si scaglia contro DAZN e le domande che sono state rivolte a Cesc Fabregas dopo Como-Milan: "Quattro co***oni che gli chiedono cose allucinanti e guadagnano dei soldi e sono in televisione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Un Cesc Fabregas molto avvelenato dopo la sconfitta con il Milan Risposte dritte e provocatorie a DAZN del tecnico del Como, sicuramente soddisfatto della prova dei suoi calciatori ma comunque perdente contro il pragmatismo allegriano Cosa ne pensa - facebook.com facebook
