Cassano contro DAZN | Quattro falliti hanno chiesto cose allucinanti a Fabregas E guadagnano pure

Antonio Cassano critica duramente DAZN riguardo alle domande rivolte a Cesc Fabregas dopo la partita Como-Milan. L'ex calciatore si è espresso con tono deciso, commentando le richieste considerate inappropriate e sottolineando come alcuni professionisti guadagnino comunque molto, nonostante le contestazioni. La vicenda ha attirato l'attenzione sul rapporto tra media e sport, sollevando questioni sulla professionalità e le modalità di interazione tra giornalisti e atleti.

