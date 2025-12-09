Perché Mercedes va in pista con tubi sul muso della W16 nei test F1 | solo la Ferrari è già pronta

Nei test Pirelli di Abu Dhabi dedicati alle gomme 2026, la Mercedes ha stupito portando in pista una W16 mule car con attuatori idraulici esterni sul muso per simulare l'aerodinamica attiva. Una soluzione grezza che evidenzia il ritardo tecnico rispetto alla Ferrari, già avanti nello sviluppo del nuovo regolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mercedes-Benz Unimog U500 Vigili del Fuoco Direzione Nazionale Servizio Telecomunicazioni VF 24615 Perchè FiammeBlu è il sito dei Pompieri!! Foto di Matteo Prisco @matteo.roma.78 #VigilidelFuoco #Pompieri #Fireman #Firedep #sapeurpompier #Bo - facebook.com Vai su Facebook

Perché Mercedes va in pista con tubi sul muso della W16 nei test F1: solo la Ferrari è già pronta - Nei test Pirelli di Abu Dhabi dedicati alle gomme 2026, la Mercedes ha stupito portando in pista una W16 mule car con attuatori idraulici esterni sul muso per simulare l’aerodinamica attiva. Lo riporta fanpage.it