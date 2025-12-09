Perché Mercedes va in pista con tubi sul muso della W16 nei test F1 | solo la Ferrari è già pronta
Nei test Pirelli di Abu Dhabi dedicati alle gomme 2026, la Mercedes ha stupito portando in pista una W16 mule car con attuatori idraulici esterni sul muso per simulare l'aerodinamica attiva. Una soluzione grezza che evidenzia il ritardo tecnico rispetto alla Ferrari, già avanti nello sviluppo del nuovo regolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mercedes-Benz Unimog U500 Vigili del Fuoco Direzione Nazionale Servizio Telecomunicazioni VF 24615 Perchè FiammeBlu è il sito dei Pompieri!! Foto di Matteo Prisco @matteo.roma.78 #VigilidelFuoco #Pompieri #Fireman #Firedep #sapeurpompier #Bo - facebook.com Vai su Facebook
Perché Mercedes va in pista con tubi sul muso della W16 nei test F1: solo la Ferrari è già pronta - Nei test Pirelli di Abu Dhabi dedicati alle gomme 2026, la Mercedes ha stupito portando in pista una W16 mule car con attuatori idraulici esterni sul muso per simulare l’aerodinamica attiva. Lo riporta fanpage.it
Lamine Yamal a Barcellona sfoggia una maglia da calcio leggendaria gqitalia.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com