Ilva accordo raggiunto tra Gruppo Flacks e governo italiano Vogliamo investire a lungo termine e modernizzare

Il Gruppo Flacks e il governo italiano hanno concluso un accordo per l'acquisizione dell'acciaieria Ilva. L'obiettivo è investire a lungo termine e modernizzare l'impianto, contribuendo allo sviluppo sostenibile del settore siderurgico in Italia. L'intesa, annunciata il 30 dicembre 2025, rappresenta un passo importante per il futuro industriale del paese.

Roma, 30 dicembre 2025 - Raggiunto un accordo tra governo italiano e Gruppo Flacks per l'acquisizione dell'acciaieria Ilva, si legge sulla pagina Linkedin del gruppo. Flacks, che definisce l'Ilva "il più grande impianto siderurgico integrato d'Europa", garantisce "il futuro a lungo termine di una piattaforma industriale storica, sostiene circa 8.500 lavoratori qualificati e rafforza le catene di approvvigionamento europee fondamentali per i settori automobilistico, edile e delle infrastrutture. Stiamo investendo fino a 5 miliardi di euro per modernizzare le operazioni, compresi l'elettrificazione e l'ammodernamento dei forni, promuovendo la decarbonizzazione, l'efficienza e la crescita sostenibile".

