Ex Ilva scambio di lettere tra gruppo Flacks e comitato ' no forno' | Respireremo la vostra stessa aria

Il comitato che si oppone al forno elettrico nell’area ex Ilva ha scritto al gruppo americano che punta ad acquisire lo stabilimento. In risposta, i rappresentanti del gruppo hanno detto che respireranno la stessa aria dei cittadini. La discussione si fa più accesa, mentre le parti cercano di trovare un punto di incontro o di allontanarsi definitivamente. La tensione resta alta tra chi vuole mantenere il sito pulito e chi vede nell’investimento un’opportunità di rilancio.

Il comitato ribadisce la propria contrarietà mentre dal gruppo americano garantiscono: "Cercheremo la soluzione migliore e più ecologica per il futuro" Il comitato per il ‘no’ al forno elettrico ha avuto uno scambio di corrispondenza con il gruppo americano che sembra essere in prima linea per l'acquisizione dell'ex Ilva. Tutto è iniziato il 28 gennaio con la missiva inviata a Michael Flacks, presidente del gruppo, ribadendo il ‘no’ al forno elettrico a Cornigliano, citando studi scientifici sull'impatto sanitario e ambientale e ripercorrendo quanto fatto nel corso degli anni. Flacks ha risposto nel giro di una giornata, affidandosi alle parole di un collaboratore, Peter Kamarás, che ha innanzitutto chiarito che allo stato delle cose il gruppo è solo concentrato sullo studio dettagliato degli impianti Adi in Italia e che, in collaborazione con il governo italiano, le autorità locali e i rappresentanti dei cittadini, verrà preparato un piano che rappresenti la soluzione migliore e più ecologica per il futuro.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Ilva Ex

Scadono i termini per le offerte relative all'ex Ilva, con il gruppo Flacks che ha recentemente annunciato la propria proposta, contenente investimenti e potenziali esuberi.

Il Gruppo Flacks e il governo italiano hanno concluso un accordo per l'acquisizione dell'acciaieria Ilva.

Ultime notizie su Ilva Ex

