Holden, ex concorrente di Amici, ha deciso di parlare sui social per spiegare perché non ha ancora pubblicato nuove canzoni. La sua scelta deriva da problemi legati alla produzione, che non dipendono da lui. Di recente, ha condiviso un messaggio diretto con i fan, rivelando le difficoltà incontrate nel portare avanti il suo progetto musicale.

Perché Holden non pubblica più musica? Cosa è successo? Da parte del cantante è arrivato un lungo sfogo social: "Non dipende da me se non escono i miei singoli. Ho tre dischi pronti". Dato per vincitore ad Amici (edizione poi vinta da Sarah Toscano), Holden dopo l'uscita del suo EP e l'uscita di tre singoli, non si è più fatto risentire. I fan si sono spesso domandati perché non fa più musica e quali siano i motivi dietro a questo silenzio. Adesso però è arrivata finalmente una risposta da parte del diretto interessato, mediante uno sfogo lunghissimo nel giorno del suo compleanno: "Grazie di cuore a tutti per gli auguri.

© Novella2000.it - L’ex di Amici Holden si sfoga e svela perché non pubblica nuova musica: “Non dipende da me”

Holden, ex concorrente di Amici, ha deciso di condividere i motivi per cui non pubblica nuovi brani.

