Holden, ex concorrente di Amici, ha deciso di condividere i motivi per cui non pubblica nuovi brani. Ha spiegato che la scelta non dipende da lui e ha aggiunto che aspetta ancora la conferma da parte della produzione. La sua voce si è fatta sentire sui social, dove ha pubblicato un lungo messaggio rivolto ai fan. Nel messaggio, Holden ha anche rivelato di aver già inviato diversi pezzi, ma senza ricevere ancora risposte concrete.

Perché Holden non pubblica più musica? Cosa è successo? Da parte del cantante è arrivato un lungo sfogo social: “Non dipende da me se non escono i miei singoli. Ho tre dischi pronti”. Dato per vincitore ad Amici (edizione poi vinta da Sarah Toscano), Holden dopo l’uscita del suo EP e l’uscita di tre singoli, non si è più fatto risentire. I fan si sono spesso domandati perché non fa più musica e quali siano i motivi dietro a questo silenzio. Adesso però è arrivata finalmente una risposta da parte del diretto interessato, mediante uno sfogo lunghissimo nel giorno del suo compleanno: “Grazie di cuore a tutti per gli auguri. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - L’ex di Amici Holden si sfoga e svela perché non pubblica nuova musica: “Non dipende da me se non escono i miei singoli”

