evoluzione sh ecco lo scooter best seller

Il nuovo modello di scooter SH ha conquistato il mercato grazie alle sue alte prestazioni e al prezzo competitivo. La popolarità deriva dalla sua affidabilità e dal design pratico, che attirano molti giovani e pendolari. Negli ultimi 25 anni, lo SH ha mantenuto il primato come scooter più venduto in Europa, con numeri di vendita che superano le 2 milioni di unità. La domanda continua a crescere, spinta dall’interesse per veicoli urbani efficienti.

Tanto scooter, ma anche moto. Ecco il nuovo SH, che si presenta da solo visto che negli ultimi 25 anni per 22 volte è stato il più venduto d'Europa e da quando è nato non è mai sceso dal podio dei primi tre. Anche nelle versioni 2026 resta naturalmente scooter, anzi aumenta notevolmente il comfort con le nuove specifiche delle sospensioni che rivedono molle e smorzamento, una sella più accogliente, il vano portaoggetti nello scudo anteriore con la presa Usb, lo spazio sotto sella che sale a 28 litri. Ma si evolve anche a motocicletta perché debutta su queste cilindrate il sistema di connettività HondaRoadSync che consente l'accesso a chiamate, messaggi, condizioni meteo e soprattutto navigazione con indicazioni sullo schermo colorato di 4,2 pollici.