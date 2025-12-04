Lo psicologo | faglia nell’evoluzione | Togliere lo smartphone ai ragazzi

Ragazzi più viziati, quindi più frustrati e aggressivi. E soli. Vulnerabili. Richard Freed (foto) non vede il bicchiere mezzo pieno quando si tratta degli effetti dell’ intelligenza artificiale su bambini e adolescenti. Lo psicologo americano è uno dei massimi esperti mondiali dell’uso del design persuasivo, "la tecnica di manipolazione psicologica utilizzata dall’industria tech per tenere gli utenti incollati allo schermo". È intervenuto davanti alla Commissione Giustizia dell’Assemblea della California a favore della legge che limita l’uso di algoritmi che inducono dipendenza. E nel suo ultimo libro, Better than real life (in italiano: meglio della vita reale), si pone una domanda cruciale: chi protegge davvero i bambini? Dottor Freed, crede che l’IA generativa rappresenti un rischio maggiore per la salute mentale degli adolescenti rispetto ai social network? "L’IA generativa esonderà proprio attraverso social e smartphone, quindi sarà difficile separare gli effetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

