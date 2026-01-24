Sym saluta un anno magico Mille progetti per il 2026 | Ecco lo scooter del futuro

Sym si prepara a salutare un anno speciale, con l’attenzione rivolta al 2026 e ai progetti innovativi. Presenta il nuovo scooter del futuro, un veicolo che unisce sostenibilità e tecnologia, frutto di ricerca e produzione mirata a creare un domani più efficiente e rispettoso dell’ambiente. Un passo avanti verso un mobilità più consapevole, senza rinunciare alle emozioni di guidare.

Scooter e sostenibilità. Con un futuro su cui la ricerca, gli obiettivi e la produzione industriale, stanno realizzando un domani di emozioni. E di risultati importanti. SYM Italia chiude l’anno con risultati estremamente positivi, registrando una crescita pari al 12% (circa 3 volte la crescita del mercato scooter). La filiale opera all’interno della solidità della propria Casa Madre a Taiwan, oggi settimo costruttore di scooter al mondo, confermando la forza globale del marchio. In Italia, SYM consolida la quarta posizione tra i principali player del mercato e, per la prima volta nella sua storia, presidia a lungo la terza posizione nel ranking nazionale degli scooter targati nel corso dell’anno, raggiungendo l’11% di quota di mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

