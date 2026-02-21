Evitiamo l’equipaggio di Israele Polemiche sul fuorionda Rai sul bob poi le scuse

Il video di un fuorionda trasmesso su Rai 2 durante la gara di bob a quattro ha scatenato polemiche online. La causa riguarda le parole di un commentatore che ha espresso un commento controverso sull’equipaggio israeliano. La discussione si è accesa sui social, con molti utenti che chiedono chiarimenti sulla scelta di trasmettere quel momento. Le reazioni si sono concentrate sull’impatto di quanto accaduto sulla percezione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Nuovo caso alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Al centro del dibattito in rete un fuorionda trasmesso all'avvio della diretta su Rai 2 della gara di bob a quattro. "Evitiamo l’equipaggio numero 21, che è quello dell’israeliano ". Poi poco dopo: "No perché.". Queste le due frasi che i telespettatori hanno ascoltato per sbaglio prima dell'avvio della telecronaca vera e propria. L'episodio non è passato inosservato. Polemiche e richieste di chiarimenti in social, immediata la presa di posizione del direttore ad interim di Rai Sport Marco Lollobrigida. "Un'espressione inaccettabile", il suo commento tranchant, "che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di Rai Sport. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

