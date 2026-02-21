Alle Olimpiadi fuorionda Rai nel bob a 4 Evitiamo l' equipaggio di Israele | nota di scuse di Lollobrigida

Durante la trasmissione delle Olimpiadi, una frase registrata fuori onda su Rai 2 ha suscitato polemiche: “Evitiamo l’equipaggio di Israele”. La dichiarazione ha causato reazioni immediate e richieste di chiarimenti. Il ministro Lollobrigida si è scusato pubblicamente, mentre la Rai ha avviato verifiche interne per accertare cosa sia successo. La vicenda ha attirato l’attenzione di spettatori e addetti ai lavori. La discussione si concentra ora sulla provenienza della registrazione.

Nuova polemica attorno a Rai Sport dopo un fuori onda trasmesso durante il bob a 4 delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, in cui si invitava a "evitare l'equipaggio" di Israele. Dario Di Gennaro e il direttore ad interim Marco Lollobrigida hanno chiesto scusa, mentre sono state avviate verifiche interne per accertare le responsabilità. Una nuova bufera a investire la redazione di Rai Sport già reduce dalle polemiche che avevano portato all'uscita del direttore Paolo Petrecca, dopo le contestazioni sulla gestione della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Clamoroso fuorionda su Rai 2 a inizio collegamento della diretta di gara di bob a quattro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In apertura della diretta, prima che il telecronista introducesse la gara, si è sentita una voce dire: "Evitiamo l'equipaggio numero 21"