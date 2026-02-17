Gas prezzi al minimo in Europa a 30€ | la crisi energetica allenta la presa ma restano rischi geopolitici e volatilità

Gas, la discesa a 30 euro: un respiro per l’economia europea, ma l’instabilità resta una minaccia. Il prezzo del gas all’ingrosso in Europa ha toccato un nuovo minimo a 30 euro nella mattinata del 17 febbraio 2026, offrendo un parziale allentamento delle tensioni economiche che hanno caratterizzato gli ultimi anni. La discesa, rilevata dalle principali borse energetiche continentali, rappresenta una svolta significativa per famiglie e imprese, sebbene permangano forti preoccupazioni legate alla volatilità geopolitica e alla necessità di garantire un approvvigionamento stabile nel lungo termine.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Europa ha ridotto significativamente la dipendenza dal gas russo, grazie all’ingresso di nuovi fornitori e a investimenti nelle infrastrutture.

La Bce evidenzia, in un suo recente articolo, i potenziali rischi derivanti da tensioni geopolitiche e attacchi cyber.

