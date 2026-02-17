L’Europa si prepari a un riscaldamento di 3°C entro il 2100 avverte l’ESABCC

L’ESABCC avverte che l’Europa rischia di riscaldarsi di 3°C entro il 2100, mettendo a rischio le colture agricole del Sud Italia.

Europa sull’Orlo: l’Allarme del Clima e la Sfida di un Futuro più Caldo. L’Europa si trova di fronte a una prospettiva inquietante: un aumento delle temperature di 3°C entro il 2100. L’avvertimento, lanciato il 17 febbraio 2026 dal Comitato scientifico consultivo europeo sul cambiamento climatico (ESABCC), sottolinea l’urgenza di un’azione più incisiva per adattarsi agli impatti già in atto e mitigare le emissioni di gas serra. In gioco ci sono la salute pubblica, l’economia e la stabilità delle infrastrutture. Un Continente in Allarme: la Velocità del Cambiamento. Il rapporto dell’ESABCC dipinge un quadro preoccupante.🔗 Leggi su Ameve.eu

