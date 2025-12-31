Bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido nel Bresciano | l’incidente per una stufa difettosa In casa anche la madre e il fratello

Un bambino di tre anni è deceduto nel Bresciano a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. L’incidente, avvenuto a Calvagese della Riviera, è stato causato da una stufa difettosa. Nella stessa abitazione si trovavano anche la madre e il fratello, che non hanno riportato conseguenze gravi. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli regolari sugli impianti domestici e sulla sicurezza in casa.

Tragedia nel tardo pomeriggio a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, dove un bambino di tre anni ha perso la vita dopo essere rimasto intossicato dal monossido di carbonio all’interno della propria abitazione. Con lui sono rimasti coinvolti anche la madre e il fratellino maggiore, ora ricoverati ma fuori pericolo di vita. Il malfunzionamento della stufa. Secondo quanto riferito dal 118, l’allarme è scattato quando in casa si è diffuso il gas inodore e altamente tossico. Le persone intossicate sono tre: una donna di 30 anni, di nazionalità pakistana, e i suoi due figli di 5 e 3 anni. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Monossido di carbonio killer, bimbo di tre anni muore nel Bresciano. Gravi madre e fratello Leggi anche: Chi erano padre, madre e figlia trovati morti in casa a Canaro: “Monossido fuoriuscito da una stufa” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Finisce sott'acqua nella piscina comunale: morto bimbo di 4 anni; Precipita dal secondo piano di un'abitazione: bimbo ricoverato al Meyer; Bimbo morto soffocato all'asilo, arrivano i Ris per nuove indagini: Le maestre provate da dolore enorme; Moritz Gerstl annega a 4 anni nella piscina comunale: indagate la mamma e la zia. Il dramma e la morte in ospedale. Monossido killer, bimbo di tre anni muore nel Bresciano. Gravi madre e fratello - La causa dell'intossicazione sarebbe riconducibile al malfunzionamento di una stufa. ilgiorno.it

Tragedia nel Bresciano: bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido - Tragedia a Calvagese della Riviera, nel Bresciano, dove una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio all'interno di un'abitazione. rainews.it

Dramma a Calvagese, bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido - All'origine dalla tragedia il malfunzionamento di una stufa in casa, la mamma e il fratellino di cinque anni trasferiti in ospedale in codice giallo ... msn.com

“Voglio ordinare le pizze”. Bimbo di 10 anni chiama i carabinieri e salva mamma e fratellini: cosa stava succedendo in quella casa - facebook.com facebook

Un bimbo di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa ad Arezzo. Soccorso e trasportato in elicottero al Meyer di Firenze è in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitato mentre stava giocando, arrampicandosi sulla balaustra del terra x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.