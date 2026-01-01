Bimbo di 3 anni morto per monossido nel Bresciano | era appena arrivato dal Pakistan con mamma e fratello Indagato lo zio padrone di casa
La Procura di Brescia ha avviato un’indagine per omicidio colposo dopo la morte di un bambino di tre anni, avvenuta per intossicazione da monossido di carbonio a Calvagese della Riviera. Il bambino, appena arrivato dal Pakistan con la madre e il fratello, è deceduto nell’abitazione di proprietà dello zio, ora sotto accusa. L’indagine mira a chiarire le cause di questa tragica perdita.
La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in merito alla morte del bambino di tre anni deceduto per intossicazione da monossido di carbonio in un'abitazione a Calvagese della Riviera, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Iscritto nel registro degli indagati lo zio del bambino, proprietario dell'appartamento. In casa c'erano anche la mamma del bambino e il fratellino di 5 anni. La donna e i due minori erano arrivati in giornata dal Pakistan e si sono messi a dormire senza accorgersi del presunto guasto ad una stufa. I soccorsi. La madre e il bambino più grande sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Poliambulanza di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido: aperta un’inchiesta, indagato lo zio
Leggi anche: Bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido nel Bresciano: l’incidente per una stufa difettosa. In casa anche la madre e il fratello
Dramma a Calvagese, bambino di tre anni muore intossicato dal monossido; Tragedia a Calvagese, morto bimbo di 3 anni intossicato dal monossido; Tragedia in provincia di Brescia, muore a 3 anni intossicato dal monossido; Tragedia a Calvagese, morto bambino di 3 anni intossicato dal monossido VIDEO.
Bimbo di 3 anni morto per monossido nel Bresciano: era appena arrivato dal Pakistan con mamma e fratello. Indagato lo zio padrone di casa - A causare la tragedia a Calvagese della Riviera il malfunzionamento di una stufa. msn.com
Bimbo di 3 anni muore intossicato dal monossido di carbonio, indagato lo zio. In casa c'erano anche la mamma e il fratellino - La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in merito alla morte del bambino di tre anni deceduto per intossicazione da monossido di carbonio in un'abitazione ... msn.com
Stufa difettosa, bimbo di 3 anni muore intossicato da monossido - Un bambino di tre anni è morto a Calvagese della Riviera, in frazione Carzago, per intossicazione da monossido di carbonio. padovanews.it
++ Bimbo di 9 anni ferito di striscio da proiettile vagante ++ Nel Casertano. Colpito alla mano, medicato e dimesso (ANSA) - CASERTA, 01 GEN - Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito nella notte ad Aversa (Caserta) alla mano destra, colpito di s - facebook.com facebook
Bimbo di 3 anni muore in casa intossicato dal monossido. L'incidente nel Bresciano per una stufa malfunzionante #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.