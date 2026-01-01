Bimbo di 3 anni morto per monossido nel Bresciano | era appena arrivato dal Pakistan con mamma e fratello Indagato lo zio padrone di casa

La Procura di Brescia ha avviato un’indagine per omicidio colposo dopo la morte di un bambino di tre anni, avvenuta per intossicazione da monossido di carbonio a Calvagese della Riviera. Il bambino, appena arrivato dal Pakistan con la madre e il fratello, è deceduto nell’abitazione di proprietà dello zio, ora sotto accusa. L’indagine mira a chiarire le cause di questa tragica perdita.

La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in merito alla morte del bambino di tre anni deceduto per intossicazione da monossido di carbonio in un'abitazione a Calvagese della Riviera, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Iscritto nel registro degli indagati lo zio del bambino, proprietario dell'appartamento. In casa c'erano anche la mamma del bambino e il fratellino di 5 anni. La donna e i due minori erano arrivati in giornata dal Pakistan e si sono messi a dormire senza accorgersi del presunto guasto ad una stufa. I soccorsi. La madre e il bambino più grande sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Poliambulanza di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

