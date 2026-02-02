Centro per l’Impiego di San Giovanni Galermo M5S | La Regione boccia il Comune

Il centro per l’Impiego di San Giovanni Galermo rischia di perdere milioni di fondi europei. La Regione ha bocciato il progetto del Comune di Catania sul Pnrr, accusando scarsa gestione e inefficienza. La situazione mette a rischio la ripresa occupazionale in città, mentre le polemiche tra le istituzioni si intensificano.

La scadenza per il raggiungimento dei target europei è fissata al 30 giugno 2026. Il mancato rispetto degli obiettivi può determinare una penalità in termini di sospensione del finanziamento "La gestione del Comune di Catania sul progetto Pnrr per il potenziamento del Centro per l’Impiego cittadino si è trasformata in un caso gravissimo di inefficienza amministrativa, con fondi europei oggi seriamente compromessi. Due atti ufficiali della Regione Siciliana (del 12 e del 16 gennaio 2026) evidenziano ritardi gravi, documentazione trasmessa fuori tempo, criticità tecniche e profili di rischio". E' quanto si legge in una nota del Movimento 5 Stelle catanese.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

È stato approvato il progetto di fattibilità per il nuovo centro per l'impiego a San Giovanni Galermo, in via Cavallaro.

La giunta comunale di Catania ha approvato il progetto di fattibilità per la ristrutturazione di via Galermo 254, destinato a ospitare la nuova sede del centro per l’impiego.

