Guardia esclusa dai Comuni montani | il Sannio penalizzato da una classificazione datata

La disputa sulla nuova classificazione dei Comuni montani mette ancora sotto pressione territori come Guardia. La decisione ha escluso alcuni paesi dai benefici previsti, penalizzando il Sannio con criteri vecchi e poco oggettivi. La comunità chiede che siano rivisti i parametri e adottati criteri più aggiornati, per evitare che queste aree restino indietro.

La nuova classificazione dei Comuni montani rappresenta un passo avanti solo apparente. Dietro i numeri migliorati per la Campania si nasconde una verità più scomoda: territori come Guardia Sanframondi restano esclusi. Il DPCM attuativo della Legge sulla Montagna mantiene un'impostazione fondata quasi esclusivamente su parametri fisici come altitudine media e pendenza del territorio. Una classificazione datata, che non fotografa l'evoluzione reale della montagna appenninica e delle aree interne. Il risultato è evidente: comunità con reali condizioni di fragilità vengono escluse, mentre altre realtà, strutturalmente più forti, rientrano nei parametri formali.

