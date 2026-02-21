Equilibri elettorali e sindaco cercansi Confesercenti | Nessuna proposta né visione sul futuro di Agrigento

Confesercenti denuncia che al momento non ci sono proposte concrete o visioni chiare sul futuro di Agrigento. Giuseppe Di Rosa rimane l’unico candidato sindaco confermato, mentre gli altri candidati delle diverse coalizioni devono ancora presentare programmi definitivi. La mancanza di idee chiare rischia di indebolire il confronto elettorale e di creare incertezza tra cittadini e commercianti. La campagna elettorale si apre con molte domande senza risposte certe.

L'unico candidato sindaco certo è, almeno per il momento, Giuseppe Di Rosa. Gli altri - quelli del Centrodestra e del Centrosinistra - verranno. In attesa di conoscere i nomi di coloro che tenteranno di sedere a Palazzo dei Giganti, Confesercenti mette subito le cose in chiaro: “Subito una strategia per il rilancio del centro storico”. Confesercenti richiama l’attenzione delle forze politiche e dei candidati sulla necessità di riportare al centro del dibattito i temi dello sviluppo economico e del sostegno al commercio urbano, in particolare quello del centro storico. “Il confronto politico – dichiara il presidente di Confesercenti, Vittorio Messina, – appare finora concentrato soprattutto sulle candidature e sugli equilibri elettorali.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il presidente ricuce le distanze: “Da ora né collegi elettorali né campanili”Il presidente Antonio Decaro ha annunciato un nuovo approccio nel suo discorso di presentazione della giunta, sottolineando l'importanza di superare le divisioni tradizionali come collegi elettorali e campanili.

"Conti ok, ma manca una visione sul futuro"Il bilancio di Savignano è stato respinto dall’opposizione, composta dai consiglieri Gabriele Bellanti, Kitty Montemaggi, Lorenzo Sarti e Giovanni Panebianco.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.