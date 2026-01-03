Conti ok ma manca una visione sul futuro

Il bilancio di Savignano è stato respinto dall’opposizione, composta dai consiglieri Gabriele Bellanti, Kitty Montemaggi, Lorenzo Sarti e Giovanni Panebianco. Nonostante i conti siano in ordine, manca una visione chiara sul futuro della città. La discussione evidenzia l’esigenza di un piano strategico che vada oltre le cifre, per garantire uno sviluppo sostenibile e condiviso nel tempo.

A Savignano, bilancio bocciato dall'opposizione con i consiglieri comunali Gabriele Bellanti, Kitty Montemaggi, Lorenzo Sarti e Giovanni Panebianco. "Conti in ordine, ma nessuna visione per il futuro – dicono –. Il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune è tecnicamente corretto, ma politicamente insufficiente. Se da un lato i numeri tornano, dall'altro manca totalmente una strategia capace di indicare la direzione futura della città: si amministra l'ordinario, rinunciando a quella visione necessaria per garantire sviluppo e attrattività. La riqualificazione di corso Perticari, la messa in sicurezza delle vie Sogliano, Castelvecchio e Rio Salto, così come il destino incerto di piazzale Montanari, sono interventi strategici che continuano a slittare.

