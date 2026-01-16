Il presidente ricuce le distanze | Da ora né collegi elettorali né campanili
Il presidente Antonio Decaro ha annunciato un nuovo approccio nel suo discorso di presentazione della giunta, sottolineando l'importanza di superare le divisioni tradizionali come collegi elettorali e campanili. Con questa scelta, si propone di promuovere un’unità più ampia e un dialogo più aperto tra le diverse realtà locali. La sua visione mira a rafforzare la collaborazione e a favorire uno sviluppo condiviso sul territorio.
LECCE – Nel breve discorso con cui Antonio Decaro ha accompagnato la presentazione della sua giunta è racchiusa la sintesi di quelle che sono le sue intenzioni programmatiche. Uno degli obiettivi principali, che peraltro era manifesto nello slogan della campagna elettorale “Tutta la Puglia”, è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Rivolta in Iran, la presidente delle donne democratiche: “Non vogliamo né armi né soldi, la gente sa come rovesciare il regime. Ma chiudete le ambasciate”
Leggi anche: Jimmy Kimmel risponde a un insulto di Trump: “Signor Presidente me ne andrò quando se ne andrà lei”
CALL CENTER ENEL, BRUNO: «UNA BOMBA SOCIALE PRONTA A ESPLODERE» Sciopero a Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria: il capogruppo regionale di “Tridico Presidente” denuncia il rischio di aggiramento della clausola sociale e trasferimenti fo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.