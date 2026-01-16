Il presidente ricuce le distanze | Da ora né collegi elettorali né campanili

Il presidente Antonio Decaro ha annunciato un nuovo approccio nel suo discorso di presentazione della giunta, sottolineando l'importanza di superare le divisioni tradizionali come collegi elettorali e campanili. Con questa scelta, si propone di promuovere un’unità più ampia e un dialogo più aperto tra le diverse realtà locali. La sua visione mira a rafforzare la collaborazione e a favorire uno sviluppo condiviso sul territorio.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.