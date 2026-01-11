Decreto transizione Limiti per solare ed eolico | Ma non basta ancora

Il Senato ha approvato un emendamento al decreto legge Transizione 5.0, introducendo nuovi limiti per gli impianti solari ed eolici. Questa decisione riaccende il dibattito tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela del territorio, evidenziando le sfide di trovare un equilibrio tra esigenze ambientali e crescita sostenibile. La questione rimane centrale nel confronto politico e ambientale in vista di future scelte strategiche per il settore.

GROSSETO Il via libera del Senato a un emendamento al decreto legge Transizione 5.0 riaccende il confronto politico e ambientale sullo sviluppo delle energie rinnovabili e sulla tutela del territorio. L'emendamento, presentato dal senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, introduce nuovi criteri per individuare le aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, sui terreni agricoli. La norma punta a fissare paletti chiari: le Regioni potranno qualificare come idonee solo una quota limitata della Superficie Agricola Utilizzata, con un minimo dello 0,8% e un massimo del 3%, includendo nel conteggio anche gli impianti agrivoltaici già esistenti.

