Enel presenta i conti preliminari del 2025 con profitto in crescita e nuova strategia d’investimento

Enel ha annunciato i risultati preliminari del 2025, con un utile che cresce rispetto all’anno precedente. I ricavi sono in aumento e il gruppo sta rinnovando la sua strategia di investimenti. Nonostante l’indebitamento superiore ai 57 miliardi di euro, i dirigenti si mostrano ottimisti sui prossimi mesi.

**Enel presenta i conti preliminari del 2025: profitto in crescita, nuova strategia d’investimento** Il gruppo elettrico italiano ha presentato i conti preliminari dell’esercizio 2025, con un andamento positivo in termini di ricavi e utile, e un bilancio di indebitamento che supera i 57 miliardi di euro. La notizia arriva a pochi giorni di distanza dal termine dell’anno fiscale, e con essa si apre una nuova fase di ristrutturazione e investimento per l’azienda. I risultati sono stati annunciati ufficialmente in una conferenza stampa tenuta a Roma, con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale Enel, entrambi presenti per garantire l’attendibilità della comunicazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Enel, i conti preliminari del 2025Il colosso elettrico ha chiuso lo scorso anno con ricavi per 80,4 miliardi di euro. L’indebitamento finanziario netto a fine 2025 era pari a 57,2 miliardi di euro ... soldionline.it

