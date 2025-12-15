I 63 anni di Enel | una storia che guarda al futuro dall’Italia del boom economico alla leadership nelle rinnovabili a livello globale

Celebra i suoi 63 anni, Enel incarna un percorso di crescita e innovazione dall’Italia del boom economico alla leadership mondiale nel settore delle energie rinnovabili. Un percorso di costante evoluzione che testimonia l’impegno dell’azienda nel guardare avanti e contribuire a un futuro sostenibile.

È una storia di costante proiezione verso il futuro quella che Enel celebra nel suo 63esimo anniversario. Una storia di crescita che ha accompagnato l’Italia nei suoi snodi cruciali e nelle sfide che hanno comportato e continuano a comportare in un mondo in evoluzione sempre più rapida. Fondata il 6 dicembre 1962 come ente pubblico che aveva il compito di completare l’elettrificazione dell’Italia del boom economico, l’azienda ha saputo interpretare le spinte di rinnovamento dei vari decenni fino a diventare oggi una multinazionale globale, presente in 28 Paesi e tra i leader mondiali del settore dell’energia green. Secoloditalia.it

