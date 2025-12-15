Enel acquisisce un portafoglio di impianti eolici onshore in Germania

Enel, tramite la controllata Enel Green Power Germany, ha completato l'acquisizione di un portafoglio di due impianti eolici onshore in Germania, con una potenza totale di 51 MW. L'operazione rafforza la presenza dell'azienda nel settore delle energie rinnovabili in Europa, contribuendo alla transizione energetica sostenibile.

(Adnkronos) – Enel, attraverso la controllata Enel Green Power Germany, ha perfezionato l’acquisizione di un portafoglio composto da due impianti eolici onshore in Germania che hanno una potenza installata complessiva di 51 MW. L’operazione apporta un contributo di circa 10 milioni di euro l’anno all’Ebitda ordinario di Gruppo, grazie ad una tariffa regolata in regime . Periodicodaily.com

