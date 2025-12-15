Enel acquisisce un portafoglio di impianti eolici onshore in Germania
Enel, tramite la controllata Enel Green Power Germany, ha completato l'acquisizione di un portafoglio di due impianti eolici onshore in Germania, con una potenza totale di 51 MW. L'operazione rafforza la presenza dell'azienda nel settore delle energie rinnovabili in Europa, contribuendo alla transizione energetica sostenibile.
(Adnkronos) – Enel, attraverso la controllata Enel Green Power Germany, ha perfezionato l’acquisizione di un portafoglio composto da due impianti eolici onshore in Germania che hanno una potenza installata complessiva di 51 MW. L’operazione apporta un contributo di circa 10 milioni di euro l’anno all’Ebitda ordinario di Gruppo, grazie ad una tariffa regolata in regime . Periodicodaily.com
Eni accelera nelle rinnovabili e rivede al rialzo i target
Enel: acquisisce un portafoglio di impianti eolici onshore in Germania - Apporto di circa 10 mln /l'anno a Ebitda ordinario gruppo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com
Enel, nuovo portafoglio di 2 impianti eolici in Germania - Enel acquisisce un portafoglio di due impianti eolici onshore in Germania che hanno una potenza installata complessiva di 51 MW. msn.com
Vieni in negozio e acquista la Caldaia Enel a tasso zero. Inizia pagare da Marzo 2026! In più, per te 180€ di bonus in bolletta gas - facebook.com facebook