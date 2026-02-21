Ems Group dal Comune l’ok al concordato

Il Comune ha dato il via libera a Ems Group per il concordato preventivo, una mossa che coinvolge anche i creditori. La decisione arriva in un momento di grande incertezza per l’azienda, che sta cercando di evitare il fallimento. I creditori devono ora esaminare la proposta e decidere se sostenerla o meno. La scelta influenzerà il destino di molte persone e di diversi contratti in corso. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore.

Ore cruciali per il futuro di Ems Group spa: i creditori devono decidere se aderire alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta. Il Tribunale di Reggio ha aperto la procedura il 23 ottobre 2025 ed il voto dei creditori deve essere espresso entro le ore 12 del 23 febbraio, cioé lunedì. Se non venisse approvata la proposta di ristrutturazione del debito e di salvataggio di parte delle attività, si aprirebbe la strada assai più drammatica della liquidazione giudiziale di quello che è stato uno dei gioielli della corona del Distretto del Packaging della Val d’Enza. Il gruppo fu costituito nel 2018-’19 con l’aggregazione, operata dal fondo finanziario lussemburghese Xenon, delle storiche Zecchetti, Emmeti, Mectra, Logic e Sipac, leader nei settori della movimentazione, pallettizzazione e stoccaggio merci.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

