Crans-Montana le procure di Roma e Sion hanno concordato una cooperazione rafforzata ma non ci sarà una squadra investigativa comune
Le procure di Roma e Sion hanno firmato un accordo di collaborazione, ma senza creare un team investigativo congiunto. I magistrati italiani potranno consultare parte del fascicolo svizzero, anche se l’accesso sarà limitato a documenti selezionati. La collaborazione punta a facilitare lo scambio di informazioni senza compromettere l’indipendenza di ciascun sistema giudiziario. La decisione arriva dopo mesi di negoziati, e le autorità elvetiche manterranno il controllo sui documenti condivisi. L’intesa mira a velocizzare le indagini senza creare sovrapposizioni.
Alla riunione hanno preso parte, per il Canton Vallese, la procuratrice generale Béatrice Pilloud, per l’Italia il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi: sul tavolo, l’inchiesta sull'incendio del locale Le Constellation di Crans-Montana, costato la vita a 41 persone, di cui sei italiane, e che ha provocato 115 feriti. Il punto più delicato è l’accesso agli atti. I magistrati italiani potranno consultare il fascicolo svizzero, ma non tutto: avranno accesso solo a una «selezione» di documenti individuata dalla procura di Sion. In pratica, gli investigatori italiani si recheranno periodicamente in Svizzera per esaminare e acquisire gli atti che le autorità elvetiche riterranno condivisibili.🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Crans-Montana, sulla strage «cooperazione rafforzata» tra le procure di Roma e la svizzera Sion
Leggi anche: Crans-Montana, Meloni trattiene l’ambasciatore in Italia: “Chiediamo alla Svizzera una squadra investigativa comune”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Crans-Montana, la Procura vallesana si difende; Crans-Montana, l'incontro tra le Procure di Roma e Sion per una squadra investigativa comune; Crans Montana: incontro a Berna tra autorità svizzere e procura di Roma; Crans, le procure si incontrano a Berna.
I pm di Roma a Berna per le indagini sul rogo di Crans-Montana, la procuratrice: Attaccata dai media costantementeA poco più di un mese dal devastante incendio del bar Constellation di di Crans-Montana, con 41 vittime e 115 feriti, l’incontro di oggi a Berna segna una tappa cruciale nelle potenziali indagini cong ... ilfattoquotidiano.it
Nel locale le uscite erano chiuse. Jessica? È scappata: i feriti italiani raccontano la strage di Crans MontanaNei giorni scorsi i feriti italiani della strage di Crans-Montana sono stati sentiti dalla Procura di Roma, hanno spiegato: Tutte le uscite di sicurezza ... fanpage.it
Crans-Montana, il nuovo racconto dei feriti: «Uscite di sicurezza chiuse, Jessica Moretti è scappata. Champagne ai minori» - facebook.com facebook
L'inchiesta sulla strage di Crans Montana. tra le procure di Roma e Sion ci sarà una collaborazione rafforzata. E' quanto emerso dal vertice tra PM italiani e svizzeri a Berna x.com