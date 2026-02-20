Crans-Montana le procure di Roma e Sion hanno concordato una cooperazione rafforzata ma non ci sarà una squadra investigativa comune

Le procure di Roma e Sion hanno firmato un accordo di collaborazione, ma senza creare un team investigativo congiunto. I magistrati italiani potranno consultare parte del fascicolo svizzero, anche se l’accesso sarà limitato a documenti selezionati. La collaborazione punta a facilitare lo scambio di informazioni senza compromettere l’indipendenza di ciascun sistema giudiziario. La decisione arriva dopo mesi di negoziati, e le autorità elvetiche manterranno il controllo sui documenti condivisi. L’intesa mira a velocizzare le indagini senza creare sovrapposizioni.

Alla riunione hanno preso parte, per il Canton Vallese, la procuratrice generale Béatrice Pilloud, per l’Italia il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi: sul tavolo, l’inchiesta sull'incendio del locale Le Constellation di Crans-Montana, costato la vita a 41 persone, di cui sei italiane, e che ha provocato 115 feriti. Il punto più delicato è l’accesso agli atti. I magistrati italiani potranno consultare il fascicolo svizzero, ma non tutto: avranno accesso solo a una «selezione» di documenti individuata dalla procura di Sion. In pratica, gli investigatori italiani si recheranno periodicamente in Svizzera per esaminare e acquisire gli atti che le autorità elvetiche riterranno condivisibili.🔗 Leggi su Vanityfair.it

