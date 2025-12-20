Il Tribunale fallimentare di Roma ha sciolto le riserve proprio ieri rispettando le attese che da qualche tempo erano focalizzate proprio su questa importante scelta. Decade quindi l’appalto di realizzazione del lotto 1 dell’Aurelia bis di ICI Italiana Costruzioni che dopo inadempienze e stipendi non pagati aveva avviato la procedura di ricomposizione del debito. Ma Anas aveva chiesto l’estromissione dell’impresa presentando le proprie memorie in Tribunale a Roma che ieri ha deciso la dismissione del contratto. Adesso la ripartenza dei lavori non avverrà attraverso una nuova gara che allungherebbe ulteriormente i tempi ma l’appalto verrà assegnato ai contrattisti quadro di Anas che già da gennaio potranno riaprire il cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Aurelia bis, decade Ici. Il Tribunale di Roma dice no al concordato. Lavori al via a gennaio

