emirates cerca piloti in italia con gli open day di marzo a milano malpensa

Emirates ha annunciato che cerca piloti in Italia, motivando questa scelta con l’espansione delle rotte europee. L’azienda organizza open day a Milano Malpensa, offrendo ai candidati la possibilità di incontrare i responsabili e presentare il proprio curriculum. La compagnia punta a rafforzare il team di volo per sostenere la crescita prevista nei prossimi anni. La selezione si rivolge a chi ha esperienza e desidera entrare in una delle compagnie più grandi al mondo.

Nuove opportunità di lavoro nel settore aeronautico. Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, rafforza la propria presenza in Italia e avvia una nuova campagna di reclutamento di piloti in vista del 2026. Al centro dell’iniziativa, due open day a inizio marzo dedicati ai professionisti del volo, pensati per intercettare talento qualificato e rispondere alla crescente domanda di traffico aereo. Quando e dove ci saranno gli Open day di Emirates. Gli open day per il reclutamento di piloti si terranno presso l’ Hotel Sheraton dell’aeroporto di Milano Malpensa, al Terminal 1, lungo la S. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

