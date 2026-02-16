Emirates nuove assunzioni | open day per piloti a Milano Malpensa | dove e quando Come candidarsi

Emirates ha annunciato un open day a Milano Malpensa per assumere piloti, rispondendo alla forte richiesta di voli durante l’estate. L’evento si terrà il 25 febbraio presso l’hangar della compagnia e permette ai candidati di sostenere un primo colloquio sul posto. Chi desidera partecipare può iscriversi online entro il 20 febbraio, inviando il proprio curriculum e i certificati di volo.

Milano, 16 febbraio 2026 – Cercasi nuovi piloti:  Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, intensifica la ricerca per il 2026, rispondendo alla crescente domanda dei clienti. Per questo, sono stati organizzato alcuni open day di reclutamento. Ecco tutte le informazioni.  La campagna di reclutamento. Il Gruppo Emirates ha avviato una campagna di reclutamento globale per inserire 17.300 professionisti in 350 ruoli diversi (quindi non solo piloti) entro la fine dell’anno fiscale.  La compagnia ha confermato l’impegno ad assumere oltre 1.500 piloti nei prossimi due anni, con un obiettivo di 550 assunzioni già per quest’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

