Emilia-Romagna | OK a sostegno agricoltura 5000 agricoltori

La Regione Emilia-Romagna ha approvato un nuovo sostegno all’agricoltura dopo le richieste di Coldiretti, arrivando a coinvolgere circa 5.000 agricoltori. La decisione nasce dalla mobilitazione degli stessi imprenditori agricoli, che chiedevano interventi concreti per affrontare le difficoltà recenti. La Regione ha ascoltato le esigenze del settore, promuovendo un pacchetto di misure mirate a sostenere le aziende locali. La decisione definitiva è arrivata al termine di incontri e confronti tra le parti coinvolte.

