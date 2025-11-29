Furti di trattori in Emilia-Romagna tre New Holland ritrovati Gli agricoltori ringraziano i carabinieri

Zola Predosa (Bologna), 29 novembre 2025 – Tre trattori agricoli di alto valore, rubati nella notte tra domenica 25 novembre e lunedì 26 novembre in un’ azienda di Predappio, sono stati ritrovati dai carabinieri tra le province di Bologna e Forlì-Cesena, restituendo ai proprietari uno strumento fondamentale per la loro attività. Si tratta di tre mezzi marca New Holland, modello T4, dal valore complessivo stimato intorno ai 200mila euro, utilizzati per la produzione e la vendita di prodotti agricoli a livello internazionale. Due trattori parcheggiati in modo sospetto nel Bolognese. Due dei trattori sono stati scoperti a Zola Predosa, durante un normale controllo del territorio condotto dai carabinieri della locale stazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furti di trattori in Emilia-Romagna, tre New Holland ritrovati. Gli agricoltori ringraziano i carabinieri

