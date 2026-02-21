Emergenza strade Servalli scrive a Fico | Servono fondi straordinari

Vincenzo Servalli, sindaco di Cava de' Tirreni, ha scritto a Fico e a Morra denunciando il deterioramento delle strade e la mancanza di fondi. La richiesta riguarda un aiuto economico immediato per riparare buche e dissesti che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. La situazione delle strade campane si aggrava, con molte vie che necessitano di interventi urgenti. La richiesta di fondi straordinari mira a risolvere questa emergenza concreta.

“Si tratta di un problema aggravato negli ultimi anni - scrive il Sindaco Servalli - dal progressivo deterioramento delle infrastrutture, dagli effetti degli eventi atmosferici sempre più intensi, dai pur necessari lavori di posa in opera della fibra da parte delle ditte, che hanno però devastato le sedi stradali con scavi ricoperti con strisce di asfalto che hanno prodotto ulteriori danni e dalla costante crescita dei costi degli interventi di manutenzione”. E ancora: “Purtroppo, i Comuni e le Province si trovano oggi nell’oggettiva impossibilità di far fronte, con risorse proprie, ai necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a causa dei vincoli di bilancio e la generale contrazione delle disponibilità finanziarie degli enti locali non consentono di programmare interventi adeguati, nonostante l’evidente urgenza e la rilevanza pubblica del problema”.🔗 Leggi su Salernotoday.it

