Ciclone Harry Corsaro | Emergenza nazionale servono fondi certi per infrastrutture e ristori

Il ciclone Harry ha colpito duramente la costa orientale della Sicilia, causando ingenti danni e disagi. La situazione richiede interventi tempestivi e risorse certe per il ripristino delle infrastrutture e i ristori necessari. È fondamentale una risposta efficace da parte delle istituzioni per affrontare l’emergenza e garantire la ripresa delle comunità colpite.

Il ciclone Harry si è abbattuto con forza devastante sulla costa orientale della Sicilia, lasciando dietro di sé un bilancio pesantissimo. Lungomari distrutti, strade compromesse, edifici pubblici e privati danneggiati, attività economiche spazzate via dalla furia del mare.

Emergenza casa, i Comuni fanno pressione sul governo: “Servono fondi subito e un Piano nazionale”L'emergenza abitativa in Italia richiede interventi immediati e strutturali.

Maltempo, allerta massima per ciclone Harry. Emergenza in SiciliaUn’allerta massima è stata diramata per il passaggio del ciclone Harry, che ha causato condizioni di maltempo intensivo in Calabria, Sicilia e altre isole maggiori.

Ciclone Harry devasta la costa siciliana, Corsaro: emergenza di portata nazionale, servono certezzeLa tempesta Harry ha inferto un colpo durissimo a interi territori: esprimo piena solidarietà ai sindaci, alle famiglie e alle imprese dei Comuni costieri e dell’area jonica del Catanese e del Messin ... strettoweb.com

Ciclone Harry in Sicilia, Corsaro (Anci): «Sostegno urgente ai Comuni colpiti dalla tempesta Harry»«I Comuni siciliani colpiti dalla tempesta Harry hanno bisogno di un intervento straordinario e tempestivo per far fronte a un evento di portata storica. Siamo ancora in emergenza ma si delinea già un ... gazzettinonline.it

