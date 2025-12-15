Emergenza casa i Comuni fanno pressione sul governo | Servono fondi subito e un Piano nazionale

L'emergenza abitativa in Italia richiede interventi immediati e strutturali. I Comuni italiani, riuniti nell’Alleanza municipalista per l’abitare, hanno sollecitato il Governo a intervenire con fondi urgenti e un Piano nazionale dedicato, evidenziando la gravità della crisi e l’esigenza di risposte concrete per affrontare questa emergenza.

La crisi abitativa sta diventando una priorità a livello nazionale. I Comuni italiani hanno rilanciato al Governo la richiesta di una risposta concreta: oggi alla Camera dei Deputati oltre 40 città, riunite nell’Alleanza municipalista per l’abitare, hanno presentato una serie di proposte. Bolognatoday.it

