Emergenza sicurezza sui bus di Brindisi | Pericoli per la vita di passeggeri e lavoratori

La segreteria del presidio Fit Cisl di Brindisi denuncia un aumento di violenza sui bus cittadini, mettendo a rischio la vita di passeggeri e lavoratori. La causa è una serie di episodi di aggressione che si sono verificati negli ultimi mesi, creando un clima di tensione tra chi lavora e chi usa i mezzi pubblici. In alcune fermate, le minacce e gli scontri sono diventati frequenti, generando preoccupazione tra il personale e i cittadini.

L'allarme lanciato dal sindacato Fit Cisl: “In un anno sono stati danneggiati ben 23 autobus, la sicurezza sul lavoro non rimanga uno slogan vuoto" BRINDISI – La segreteria del presidio Fit Cisl di Brindisi ha lanciato un grido d’allarme riguardo alla critica situazione del trasporto pubblico locale, denunciando una escalation di violenza che mette a rischio l'incolumità di personale e utenza. Secondo il sindacato, è diventato "intollerabile" che i lavoratori della Società Trasporti Pubblici (Stp) di Brindisi, impegnati quotidianamente in un servizio essenziale, continuino a essere bersaglio di bulli e teppisti irresponsabili.🔗 Leggi su Brindisireport.it Sicurezza ferroviaria, USB: “Disattese prescrizioni ANSFISA sui treni EAV, a rischio lavoratori e passeggeri” Il Coordinamento USB Trasporti Campania evidenzia come EAV non abbia rispettato le prescrizioni di ANSFISA sulla sicurezza ferroviaria, mettendo a rischio lavoratori e passeggeri. L’emergenza sicurezza sui bus. Task-force in difesa degli autisti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Oltre 100 aggressioni in pochi mesi sui mezzi pubblici a Taranto: Clima di paura e ansia; Autista aggredito a Taranto, Fit Cisl: Subito più sicurezza sui bus; La rabbia dei tassisti in trincea, lo sfogo dopo l’ultima aggressione Ho rischiato la vita, coltello alla gola per 20 euro; Bus non sicuro, salta la gita dei ragazzi. Emergenza sicurezza sui bus. Calci, sputi e insulti agli autisti: Non aspettiamo il mortoDue aggressioni nel giro di una manciata di giorni. Sputi e pugni all’autista e al controllore, insulti, una bottiglia di birra rovesciata addosso in segno di scherno. Le corse portate a termine solo ... ilgiorno.it Sicurezza, stretta in Liguria: vigili sui bus Amt e i sindacati chiedono guardie giurate sui treniStretta sui trasporti locali, in tema di sicurezza: a Genova sono scattate le nuove misure di protezione sui mezzi e nelle aree della mobilità cittadina, con l’aiuto della polizia locale, mentre, a ... genova.repubblica.it Al Vallauri arriva il NUE 112: una lezione di civiltà e sicurezza per tutta la popolazione scolastica! Oggi, 11 febbraio – Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza 112, all’IIS “G. Vallauri” di Fossano si è svolto un importante incontro formativo con la Ce facebook RT @lu_589: Intervista @Arturo_Scotto: “Dal Codice Rocco al Codice Meloni, l’emergenza è la sicurezza sociale. Questo governo ha introdotto… x.com