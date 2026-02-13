Sicurezza stradale 67 violazioni in meno di due settimane I controlli nei quartieri

La polizia municipale di Firenze ha multato 67 automobilisti in meno di due settimane durante controlli a Campo di Marte e Rifredi, concentrandosi sul rispetto delle norme di comportamento e sulla sicurezza stradale.

L'assessore Andrea Giorgio: "Contrastare la circolazione di veicoli senza assicurazione, fermare chi guida senza patente o usa il cellulare al volante significa ridurre concretamente i rischi" Controlli a tappeto della polizia municipale nei quartieri di Campo di Marte e Rifredi. In meno di due settimane sono state 67 le violazioni contestate durante le operazioni congiunte finalizzate al rispetto delle norme di comportamento e alla sicurezza stradale. Sono i 19 veicoli privi di assicurazione, 28 senza revisione, 9 conducenti senza patente, una con licenza scaduta e 3 automobilisti sorpresi al volante con il cellulare.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

