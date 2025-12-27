Sci Brignone brucia le tappe per gareggiare alle Olimpiadi | il video del suo primo allenamento tra i pali a Courmayeur

Federica Brignone corre contro il tempo per poter gareggiare alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Oggi la Federazione italiana sport invernali ha pubblicato un video col primo allenamento tra i pali, in gigante a Courmayeur, per la campionessa di La Salle. Brignone sta procedendo con il suo programma di recupero dopo il grave infortunio dello scorso aprile in Val di Fassa, quando aveva riportato la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Poco prima di Natale la fuoriclasse azzurra aveva detto che “non ho ancora fatto il vero allenamento, quello che di solito faccio a partire dall’estate, quindi mi sento in questo momento di rincorrere qualcosa e non mi sento nei tempi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sci, Brignone brucia le tappe per gareggiare alle Olimpiadi: il video del suo primo allenamento tra i pali a Courmayeur Leggi anche: Federica Brignone torna tra i pali a Courmayeur e punta alle Olimpiadi. C’è una data per il rientro in gara – Il video Leggi anche: Sci, Federica Brignone in pista: l'allenamento a Courmayeur Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Brignone: Dopo l'infortunio ho pensato: niente surf. Il primo giorno sugli sci è stato una tortura. Brignone: “Dopo l’infortunio ho pensato: niente surf. Il primo giorno sugli sci è stato una tortura” - Federica Brignone, in occasione del giuramento da maresciallo dei Carabinieri, racconta a Fanpage. msn.com

Brignone: “Ho voglia di allenarmi sugli sci e sto andando per gradi. Per le Olimpiadi sono ottimista” - La portabandiera ai Giochi Invernali: “Il Tricolore è un sogno e sarà la quinta Olimpiade per me” ... ilfaroonline.it

Sci: Brignone 'prima sciata solo primo test, vivo alla giornata' - Parola di Federica Brignone ai microfoni di Sky dopo aver rimesso gli sci ai piedi per la ... ansa.it

