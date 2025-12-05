Ancora tre giorni di allenamento per il Pisa verso la sfida di lunedì contro il Parma. Saranno invece "solo" tre per gli emiliani, reduci dal derby emiliano di ieri sera in Coppa Italia contro il Bologna, che quindi solamente oggi metteranno la testa sulla sfida dell’Arena. Tornando ai fatti nostrani, il lavoro agli ordini di Gilardino a San Piero a Grado prosegue oggi pomeriggio, mentre domani la seduta sarà mattutina. Domenica pomeriggio in programma la seduta di rifinitura. Tre i giocatori attenzionati da parte dello staff nerazzurro. Tra questi non c’è Semper. Come noto, smaltita la febbre il reintegro del portiere è stato totale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Vural brucia le tappe. E prova a rientrare