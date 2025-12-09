Ema Stokholma il fratello Gwendal la storia con Angelo Madonia l' amicizia con Andrea Delogu | Mia madre mi metteva la testa nel water

Ema Stokholma festeggia 42 anni, celebrando una carriera ricca di successi come DJ, conduttrice radio e televisiva. Con una vita personale intensa, tra il rapporto con il fratello Gwendal, la storia con Angelo Madonia e l'amicizia con Andrea Delogu, Ema si distingue per la sua autenticità e spontaneità, diventando una figura amata dal pubblico.

Compleanno speciale per Ema Stokholma, che compie 42 anni. DJ, conduttrice radiofonica e televisiva, voce familiare e amatissima, Ema è una delle figure più autentiche e. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ema Stokholma, il fratello Gwendal, la storia con Angelo Madonia, l'amicizia con Andrea Delogu: «Mia madre mi metteva la testa nel water»

Scopri altri approfondimenti

Jack McEvoy, cronista del Rocky Mountain News, viene sconvolto dal presunto suicidio del fratello gemello Sean, brillante poliziotto. La versione ufficiale parla di un gesto isolato, accompagnato da un enigmatico messaggio scritto sul parabrezza appannato d - facebook.com Vai su Facebook

Ema Stokholma: "Mamma mi picchiava e non mi mandava a scuola quando i lividi si vedevano. Papà diceva: torno lunedì, e ricompariva dopo anni" - Ema Stokholma, all’anagrafe Morwenn Moguerou, oggi è una voce e un volto noti: conduttrice radiofonica su Rai Radio 2, deejay, pittrice, attrice e anche scrittrice premiata (il suo memoir Per il mio ... Come scrive huffingtonpost.it