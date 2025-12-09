Ema Stokholma il fratello Gwendal la storia con Angelo Madonia l' amicizia con Andrea Delogu | Mia madre mi metteva la testa nel water

Ema Stokholma festeggia 42 anni, celebrando una carriera ricca di successi come DJ, conduttrice radio e televisiva. Con una vita personale intensa, tra il rapporto con il fratello Gwendal, la storia con Angelo Madonia e l'amicizia con Andrea Delogu, Ema si distingue per la sua autenticità e spontaneità, diventando una figura amata dal pubblico.

Compleanno speciale per Ema Stokholma, che compie 42 anni. DJ, conduttrice radiofonica e televisiva, voce familiare e amatissima, Ema è una delle figure più autentiche e. 🔗 Leggi su Leggo.it

Ema Stokholma: "Mamma mi picchiava e non mi mandava a scuola quando i lividi si vedevano. Papà diceva: torno lunedì, e ricompariva dopo anni" - Ema Stokholma, all’anagrafe Morwenn Moguerou, oggi è una voce e un volto noti: conduttrice radiofonica su Rai Radio 2, deejay, pittrice, attrice e anche scrittrice premiata (il suo memoir Per il mio ... Come scrive huffingtonpost.it

