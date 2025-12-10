Sanremo 2026 | Ema Stokholma e le altre conduttrici di PrimaFestival

Ema Stokholma e altre conduttrici sono state confermate come protagoniste di PrimaFestival, il programma che anticipa e commenta il Festival di Sanremo 2026. Dopo settimane di rumors, si delineano i nomi che affiancheranno Carlo Conti nelle cinque serate, creando grande attesa tra gli appassionati e gli esperti del panorama musicale e televisivo italiano.

Arrivano conferme sul terzetto di PrimaFestival, dopo i rumors su chi potrebbe affiancare Carlo Conti nelle cinque giornate della prossima edizione del Festival. Il Festival di Sanremo 2026 inizia a catalizzare l'attenzione mediatica e, tra indiscrezioni e conferme, prende forma il mosaico televisivo che accompagnerà la 76ª edizione della kermesse. Nelle ultime ore sono stati resi noti i tre volti che guideranno PrimaFestival, il programma che ogni sera anticipa il Festival andando in onda subito dopo il TG1 delle 20:00, sostituendo Affari Tuoi nell'access time della cosiddetta "settimana santa" della musica italiana.

