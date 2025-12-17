Elly Schlein la bordata di Delrio | Non basta attaccare Meloni

Recenti tensioni interne al Partito Democratico emergono con forza, tra critiche e dibattiti. Dopo le polemiche sul Ddl antisemitisimo, il senatore Graziano Delrio interviene, evidenziando contraddizioni e sfide nel partito, in un contesto di crescente confronto politico.

Qualche giorno fa il suo Ddl sull'antisemitismo ha letteralmente sfasciato il Partito democratico. Oggi il senatore Graziano Delrio, intervistato da La Stampa, mette di nuovo in luce le clamorose contraddizioni interne al Nazareno. "Ho apprezzato il discorso della segretaria sul bisogno di rispetto tra noi e sul fatto che le posizioni diverse debbano essere una ricchezza - premette l'ex ministro riferendosi a Elly Schlein e al suo intervento all'assemblea dem della scorsa domenica -. Mi aspetto che garantisca pari dignità a tutte le proposte. E che tutti nel partito facciano proprie le sue parole". Liberoquotidiano.it

