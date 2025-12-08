Ad Atreju si fa ironia sull'assenza di Schlein e sul mancato duello con Meloni | Elly? chi l'ha vista?

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il mancato faccia a faccia tra Meloni e Schlein, saltato dopo che la premier ha posto come condizione la presenza anche dell'ex premier Giuseppe Conte, ad Atreju si fa ironia sull'assenza della segretaria del Pd e sulle tensioni con il leader del M5s: "Scusate se vi abbiamo fatto litigare", si legge in un cartello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

"Elly? Chi l'ha vista". L'ironia di Radio Atreju sulla leader Pd che ha rifiutato la sfida con Giorgia Meloni

atreju fa ironia sullAtreju: al via la kermesse di Fdi, Schlein la più evocata - Intanto l'altra Meloni, Arianna, alla vigilia della festa, ha sottolineato l'"errore" della segretaria dem: "Un'occasione persa". Si legge su ansa.it

atreju fa ironia sullAtreju, il programma di oggi. Arianna Meloni: «Trump critica l'Europa? Lo dicevamo prima di lui» - Urbanistica, Trasporto pubblico, emergenza abitativa, decoro urbano, commercio. Segnala ilgazzettino.it

"Elly? Chi l'ha vista". L'ironia di Radio Atreju sulla leader Pd che ha rifiutato la sfida con Giorgia Meloni - È l’appello lanciato da Grazia Di Maggio ed Etel Sigismondi, conduttori de L’Italia chiamó, la radio dei gruppi parlamentari di Fratellid'Italia, che oggi ha ripreso le trasmis ... Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Atreju Fa Ironia Sull