Elezioni provinciali schiarita nel centrodestra | sarà Luca Paolorossi il candidato alla presidenza

Il centrodestra ha deciso di sostenere Luca Paolorossi come candidato alla presidenza delle elezioni provinciali, dopo settimane di discussioni. La scelta nasce dalla volontà di unire le forze e rafforzare la candidatura del sindaco di Filottrano, che ha ottenuto il sostegno di tutti i principali partiti della coalizione. La decisione è arrivata al termine di un confronto diretto tra i rappresentanti dei partiti, senza ulteriori indecisioni. La lista dei candidati si completa con altri nomi già annunciati.

I rappresentanti provinciali dei partiti di coalizione, al termine di un confronto serio e costruttivo, hanno individuato nel sindaco di Filottrano la figura idonea per guidare la Provincia di Ancona ANCONA – Tanto tuonò che.non piovve. Fumata bianca nel centrodestra in vista delle prossime elezioni provinciali, con i rappresentanti provinciali dei partiti di coalizione che, al termine di un confronto serio e costruttivo, hanno individuato in Luca Paolorossi, sindaco di Filottrano, la figura più forte per guidare la Provincia di Ancona. La ‘quadra’ è stata trovata a qualche giorno di distanza dalle dichiarazioni di Paolorossi, che sui social aveva preso posizione ritirando la propria candidatura per il ruolo di presidente della provincia anconetana.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Centrodestra, scoppia la pace. E’ Luca Paolorossi il candidato. Finale thrilling per la presidenzaLuca Paolorossi è stato scelto come candidato del centrodestra, mettendo fine a settimane di tensioni tra le varie fazioni.

Elezioni provinciali, il centrodestra candida Carnevale alla presidenzaFederico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio, è stato scelto come candidato alla presidenza della Provincia di Latina dal centrodestra unito, in risposta alla necessità di rilanciare le amministrazioni locali dopo le recenti tensioni politiche.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.