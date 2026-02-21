Centrodestra scoppia la pace E’ Luca Paolorossi il candidato Finale thrilling per la presidenza

Luca Paolorossi è stato scelto come candidato del centrodestra, mettendo fine a settimane di tensioni tra le varie fazioni. La decisione arriva dopo una giornata intensa, caratterizzata da incontri e confronti serrati tra gli alleati. La discussione si è protratta fino a tarda sera, mentre si cercava di trovare un accordo condiviso. Alla fine, la candidatura è stata ufficializzata, portando un nuovo equilibrio nella corsa elettorale locale.

Quella che doveva essere una semplice formalizzazione si è trasformata in una lunga giornata di nervi tesi per il centrodestra anconetano. Al centro della scena Luca Paolorossi, il sindaco-sarto di Filottrano, la cui corsa verso la presidenza della Provincia di Ancona ha rischiato un brusco stop proprio sul traguardo. Nonostante la convergenza di mercoledì (dopo lo strappo del giorno precedente con lo stesso Paolorossi che aveva ritirato la sua candidatura in polemica su certi veti messi su di lui e conseguenti picconate al centrodestra) con l’investitura da parte di Francesco Acquaroli e del leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, nella giornata di ieri sono emersi nuovi veti e richieste da parte di Udc e Forza Italia, in particolare il parlamentare Francesco Battistoni i quali chiedevano di avere rappresentanti ad Ancona, essendo fuori, gli azzurri, nelle altre province marchigiane.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Messina, le rivelazioni di De Luca: “Basile poteva essere il candidato del centrodestraDe Luca ha accusato il centrodestra di aver stretto un accordo segreto per sostituire la giunta e candidare Basile, creando tensione nella città di Messina.

Centrodestra diviso su Paolorossi. L’ipotesi di una terza lista con CilloIl centrodestra di Ancona si frammenta sulla candidatura di Paolorossi, mentre si pensa a una terza lista con Cillo.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.