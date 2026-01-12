Elezioni provinciali Salerno Celano FI | Il risultato conferma il radicamento sul territorio

Le elezioni provinciali di Salerno hanno confermato il consolidamento della presenza di Forza Italia sul territorio, con l’elezione di due consiglieri provinciali appartenenti al partito. Un risultato che testimonia l’affidabilità e il radicamento di Forza Italia nella provincia, confermando il suo ruolo come forza politica stabile e presente nel panorama locale.

Celano definisce l'esito del voto "un risultato importante che conferma, ancora una volta, il radicamento di Forza Italia sul territorio e il lavoro costante svolto dai nostri amministratori, dirigenti e militanti, sempre vicini alle esigenze delle comunità locali".

Il centro-sinistra stravince le elezioni provinciali con 12 consiglieri su 16. Giovanni Guzzo è il più votato: ecco tutti i nomi degli eletti - facebook.com facebook

