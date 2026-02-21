El Lodo Guenzi on anarchich al Carchen

El Lodo Guenzi ha definito “anarchico” il Carchen, in un gesto che ha suscitato molte reazioni. Guenzi ha spiegato che questa etichetta rappresenta la sua visione di libertà e ribellione, mentre il Carchen continua a essere un punto di riferimento nella scena musicale locale. Nel frattempo, si ricordano i cento anni dalla nascita di Franca Rame e Dario Fo, figure che hanno lasciato un segno forte con le loro opere e il loro impegno sociale. La discussione resta aperta.

© Ilgiorno.it - El Lodo Guenzi on “anarchich” al Carchen

e Fabio Wolf La Franca Rame e el Dario Fo, nassuu propi cent’ann fa, a hinn duu di aster pussé luminos in del firmament de la cultura milanesa, cont tutta l’ironia, la sorpresa e l’impegn politich e social che ha inspiraa el lor sodalizzi artistich e uman. Al Teater Carchen el va in scena el lor lavor de denuncia per eccellenza: “ Morte accidentale di un anarchico ”, on capp d’opera che l’è ancammò viv e taglient come quand l’è vegnuu foeura, poch dopo el misfatt de la questura de Milan. La storia l’è quella che oramai la se cognoss ben, ma che l’è stada mai davvera ciarida, de l’assassini dell’anarchich Pinelli dopo la convocazion in questura per i fatt de Piazza Fontana el 15 dicember 1969.🔗 Leggi su Ilgiorno.it 'Morte accidentale di un anarchico' con Lodo Guenzi“Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo e Franca Rame torna in scena a La Città del Teatro di Cascina, con Lodo Guenzi nel cast. Anche Lodo Guenzi negli appuntamenti di Rebel HouseLodo Guenzi sarà tra gli artisti ospitati negli eventi di Rebel House, che si svolgeranno nel salone di Palazzo Mattei Baldini a Pergola. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: El Lodo Guenzi on anarchich al Carchen; Cosa fare a Milano oggi 17 febbraio: Lodo Guenzi al Carcano e Amy Macdonald in concerto al Fabrique; Morte accidentale di un anarchico: Lodo Guenzi narra la strage di Stato con l'opera di Dario Fo e Franca Rame; Lodo Guenzi in Morte di un anarchico: Se temo di non saper fare una cosa... è la volta che la faccio. Lodo Guenzi riporta in scena Morte accidentale di un anarchico di Dario FoAl teatro Carcano con la regia di Giorgio Gallione, lo spettacolo apre le celebrazioni per il centenario del premio Nobel della letteratura 1997, nato il 24 marzo 1926. rainews.it Lodo Guenzi e l'eredità di Dario Fo a 100 anni dalla nascitaIntervista al cantautore bolognese dello Stato sociale che nel teatro dell'Unical a Rende ha interpretato il protagonista di Morte accidentale di un anarchico portato in scena dal premio Nobel nel ... rainews.it Al Teatro Velluti di #Corridonia Silvio Peroni dirige Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo e Matteo Gatta in di David Greig venerdì 27 febbraio h 21.15 Tratta da una storia vera, la pièce è ambientata durante la s - facebook.com facebook