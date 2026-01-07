' Morte accidentale di un anarchico' con Lodo Guenzi

“Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo e Franca Rame torna in scena a La Città del Teatro di Cascina, con Lodo Guenzi nel cast. L’opera, un classico del teatro civile italiano, invita a riflettere sulla giustizia e la verità attraverso un approccio teatrale che mantiene la sua forza di denuncia. La rappresentazione si terrà il 23 e 24 gennaio alle ore 21 nella Sala Dario Fo e Franca Rame.

Un grande classico del teatro civile italiano torna a interrogare il presente. “Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo e Franca Rame approda a La Città del Teatro di Cascina con una doppia replica il 23 e 24 gennaio alle ore 21, nella Sala Dario Fo e Franca Rame, nell’ambito della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

