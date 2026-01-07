' Morte accidentale di un anarchico' con Lodo Guenzi

“Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo e Franca Rame torna in scena a La Città del Teatro di Cascina, con Lodo Guenzi nel cast. L’opera, un classico del teatro civile italiano, invita a riflettere sulla giustizia e la verità attraverso un approccio teatrale che mantiene la sua forza di denuncia. La rappresentazione si terrà il 23 e 24 gennaio alle ore 21 nella Sala Dario Fo e Franca Rame.

Un grande classico del teatro civile italiano torna a interrogare il presente. "Morte accidentale di un anarchico" di Dario Fo e Franca Rame approda a La Città del Teatro di Cascina con una doppia replica il 23 e 24 gennaio alle ore 21, nella Sala Dario Fo e Franca Rame, nell'ambito della.

’Morte accidentale di un anarchico’. Lodo Guenzi si misura con la storia - Oggi nuova data di prosa della stagione del Comunale: sul palco alle ore 21, con "Morte accidentale di un anarchico", l’attore e cantante bolognese Lodo Guenzi, che si cimenterà nel testo di Dario Fo ... ilrestodelcarlino.it

la città del teatro. . "La morte accidentale", la storia più vera che non ti aspetti! Nel 1969, Giuseppe Pinelli cade da una finestra della questura di Milano. Un incidente Dario Fo dice no. Lodo Guenzi porta in scena "Morte accidentale di un anarchico", comme - facebook.com facebook

