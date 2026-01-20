Anche Lodo Guenzi negli appuntamenti di Rebel House

Lodo Guenzi sarà tra gli artisti ospitati negli eventi di Rebel House, che si svolgeranno nel salone di Palazzo Mattei Baldini a Pergola. La rassegna, che si svolge dal 30 gennaio all’11 aprile 2026, propone sette appuntamenti dedicati alla musica e alla cultura, offrendo un’occasione di confronto e scoperta in un contesto storico e suggestivo.

Nel salone nobile di Palazzo Mattei Baldini, a Pergola, sede artistica dell'associazione culturale ' Rebel House ' si terrà un inizio di 2026 di grande spessore musicale con ben 7 appuntamenti, a partire dal 30 gennaio all'11 aprile. Venerdì 30 sarà la volta Pier Cortese, cantautore, musicista e produttore artistico, impostosi all'attenzione generale nel 2000 con il secondo posto nella sezione musicale al Giffioni Film Festival con il brano 'Meglio Breve'. Il giorno successivo arriverà Lodo Guenzi (foto), cantante, attore e presentatore televisivo. La sua notorietà è legata in particolare al gruppo indie pop ' Lo Stato Sociale ', di cui è il leader, arrivato secondo al Festival di Sanremo del 2018 con il brano 'Un vita in vacanza'.

La rassegna proseguirà con altri appuntamenti: molto attesi Lodo Guenzi con “Morte accidentale di un anarchico”, “L’angelo del focolare” di Emma Dante e Drusilla Foer che porterà in scena “Venere nemica” - facebook.com facebook

"Morte accidentale di un anarchico" di Dario Fo e Franca Rame con Lodo Guenzi il 13 gennaio al Pergolesi di Jesi x.com

