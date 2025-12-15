sanremo 2026 eddie brock debutta in gara con avvoltoi

Eddie Brock, giovane cantautore romano classe ’97, si prepara a fare il suo debutto sul palco di Sanremo 2026 con il brano intitolato Avvoltoi. La sua partecipazione rappresenta un momento importante nella sua carriera, attirando l’attenzione di pubblico e critica verso il suo talento e la sua musica.

Eddie Brock, cantautore romano classe ’97, è tra i nomi dei protagonisti del Festival di Sanremo con il brano dal titolo Avvoltoi. Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, cantautore romano classe ’97, è stato annunciato tra i nomi dei protagonisti del Festival di Sanremo con Avvoltoi. L’artista, che nel 2026 salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston, sta vivendo un momento speciale, affermandosi come nuova voce originale e potente nel panorama musicale italiano. Il suo singolo Non è mica te è diventato virale su TikTok, social su cui il suono del brano è stato condiviso in 26,8K video, e su Instagram, e conta ad oggi oltre 10,7MLN di stream solo su Spotify. Spettacolo.eu

Eddie Brock a Sanremo 2026, il cantautore romano: dalla reception all'Ariston

